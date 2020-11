A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 45

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi pede a solidariedade de Heleninha. Jeiza se incomoda ao ver uma mulher se insinuar para Zeca. Shirley interroga Cibele sobre seu encontro com Amaro. Amaro e Ruy conversam sobre Cibele. Zeca e Jeiza se beijam. Silvana novamente decide passar a noite jogando e inventa para Eurico que viajará para São Paulo.

Bibi visita Rubinho e afirma que ele não será transferido. Nonato desconfia das atitudes de Silvana. Yuri conta para Caio que Heleninha denunciou Rubinho. Joyce conta para Ivana sua conversa com Eugênio. Nonato segue Silvana. Bibi implora que Caio defenda Rubinho.

Caio muda de ideia e decide defender Rubinho no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Yuri (Adriano Alves) vai à casa de Bibi (Juliana Paes) falar com Dedé (João Bravo) e Heleninha (Totia Meirelles) fica furiosa. Nonato (Silvero Pereira) comenta com Biga (Mariana Xavier) suas suspeitas sobre Silvana (Lília Cabral). Caio (Rodrigo Lombardi) muda de ideia e decide defender Rubinho (Emilio Dantas).

Joyce (Maria Fernanda Cândido) insiste para sair com Ritinha (Isis Valverde). Jeiza (Paolla Oliveira) entrega a Nazaré (Luci Pereira) o convite para sua luta. Zeca (Marco Pigossi) tenta criar uma página na internet para divulgar o seu ônibus.