A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 63

Sinopse do capítulo de hoje: A polícia descobre a fuga de Rubinho e outros traficantes e Jeiza comanda uma operação de resgate no morro. Bibi e Rubinho se apavoram com o tiroteio. Aurora tem a casa revistada e Silvana a consola. Durante a perseguição aos traficantes, Bibi reconhece Jeiza. Dantas e Eurico pensam em empregar Bibi e custear seus estudos. Nonato confunde Ivana com um rapaz.

Rubinho e Bibi conseguem fugir e se instalam em um apartamento de luxo. Bibi se surpreende quando Rubinho anuncia que se tornou importante no tráfico. Aurora revela a Caio que Bibi fugiu com Rubinho. Caio afirma a Aurora que deixará o caso de Rubinho. Ruy desconfia do suposto curso de gastronomia de Ritinha. Irene reconhece Ritinha nadando como sereia e manipula Eugênio para ir a seu encontro. Zeca conta para Jeiza que foi abandonado por sua mãe.

Nonato é agredido e Biga se desespera no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Eugênio (Dan Stulbach) diz a Ritinha que não revelará que a viu no aquário, mas teme que a menina conte sobre Irene (Débora Falabella). Eurico (Humberto Martins) comenta com Dantas (Edson Celulari) sobre a tendência de Silvana (Lília Cabral) a jogar. Nonato (Silvero Pereira) é agredido por dois homens e Biga (Mariana Xavier) se desespera.

Zeca (Marcos Pigossi) mostra a foto de sua mãe para Jeiza (Paolla Oliveira). Caio (Rodrigo Lombardi) conta para Eugênio que assumirá um cargo na secretaria de segurança. Ruy (Fiuk) descobre que Ritinha (Isis Valverde) mentiu sobre o curso de gastronomia.