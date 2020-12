A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 66

Sinopse do capítulo de hoje: Zeca ajuda Ritinha e Jeiza se incomoda. Ruy volta para casa e não percebe que Ritinha foi embora com o filho. Zeca cuida de Ruyzinho e lembra da previsão feita pelo índio em sua infância. Edinalva exige que Ritinha volte para a casa do marido. Jeiza não atende o telefonema de Zeca. Eugênio evita conversar com Joyce e Ivana tenta falar com o pai.

Ruy fica desconcertado com a confirmação de que a esposa trabalha no aquário. Ivana fala com Caio sobre os problemas em casa. Mira avisa a Irene da briga de Eugênio e Joyce. Ruy afirma que acabará com o relacionamento extraconjugal de Eugênio. Caio vai à casa de Edinalva falar com Ritinha e Cândida o reconhece. Zeca e Jeiza se entendem. Irene influencia Joyce a se manter afastada de Eugênio. Cândida conta para Jeiza sobre Caio. Rubinho é preso novamente.

Rubinho pede para Bibi resgatar drogas no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de A Força do Querer: Bibi (Juliana Paes) e Aurora prestam depoimento na delegacia. Zu (Cláudia Mello) tenta aconselhar Joyce (Maria Fernanda Cândido) a se entender com o marido. Aurora (Elizângela) afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la. Dantas (Edson Celulari) se decepciona com Bibi.

Edinalva (Zezé Polessa) decide levar o neto de volta para a casa de Ruy (Fiuk). Jeiza (Paolla Oliveira) pede para Zeca (Marco Pigossi) não ir à venda de Nazaré (Luci Pereira). Ruy vai buscar Ritinha (Isis Valverde). Rubinho (Emilio Dantas) pede que Bibi resgate as drogas que ele escondeu na comunidade.