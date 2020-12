A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 69

Sinopse do capítulo de hoje: Irene pede para se encontrar com Ruy em um bar. Jeiza comenta com um policial que viu Bibi perto da comunidade em atitude suspeita. Caio vai com o secretário de segurança ao batalhão de Jeiza e a policial comenta sobre a suposta gravidez de Bibi. A secretária de Eugênio flagra Mira com a correspondência do advogado. Ruy pede que Amaro o ajude a descobrir quem é a descobrir quem é a amante de seu pai. Bibi faz um acordo com um traficante.

Jeiza reclama com Cândida da presença de Amílcar em sua casa. Silvana perde dinheiro no cassino. Ritinha estranha ao ver Bibi com uma grande quantidade de dinheiro. Caio tenta entender a relação de Eugênio com Irene. Simone comenta com Ivana sobre o problema de Silvana. Abel, Edinalva e Nazaré vão juntos para a Estudantina. Silvana perde seu carro na mesa de jogo. Bibi vai para a Estudantina. Heleninha pergunta se Aurora será avó novamente. Biga e Nonato desconfiam quando veem Silvana na rua. Bibi encontra Jeiza na Estudantina.

Eurico expulsa Edinalva de sua empresa no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Jeiza (Paolla Oliveira) questiona Bibi sobre sua gravidez. Nonato (Silvero Pereira) obriga Biga (Mariana Xavier) a ligar para a casa de Eurico (Humberto Martins) para saber notícias de Silvana (Lília Cabral). Irene (Débora Falabella) teme que Otávio (Othon Bastos) apareça no escritório de Eugênio (Dan Stulbach).

Eurico expulsa Edinalva (Zezé Polessa) de sua empresa. Ritinha (Isis Valverde) garante a Ruy (Fiuk) que Shirley (Michelle Martins) não é a amante de Eugênio. Bibi (Juliana Paes) acusa Caio (Rodrigo Lombardi) de querer prejudicar sua vida.