A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 72

Sinopse do capítulo de hoje: Eugênio decide ir embora e Joyce liga para Irene. Caio aconselha Eugênio a revelar o seu relacionamento com Irene. Bibi se sente obrigada a ficar no baile. Silvana conta para Joyce sobre Irene, mas ela não acredita. Ivana fala para a psicóloga que passará a noite com Cláudio. Bibi é ameaçada pela namorada de Sabiá. Ruy e Ivana criticam Joyce por seu comportamento com Eugênio.

Jeiza incentiva Zeca a procurar o menino que se afogou no rio com ele. Irene aparece na casa de Caio e Eugênio se surpreende. Joyce aceita conversar com Eugênio. Bibi fica intimidada com o ambiente do baile na comunidade. Irene finge passar mal e liga para Joyce. Bibi volta para casa pela manhã e Aurora discute com a filha. Eugênio decide escrever uma carta para Irene. Joyce chega à casa de Irene e encontra pertences de Eugênio.

Ruy atira seu carro contra Irene no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de A Força do Querer: Joyce (Maria Fernanda Cândido) vê os recados de Eugênio (Dan Stulbach) para Irene. Ritinha (Isis Valverde) avisa a Zu (Cláudia Mello) que vai para Niterói. Marilda (Dandara Mariana) conta para Ritinha que a mãe de Zeca (Marco Pigossi) está viva.

Bibi (Juliana Paes) entrega a Aurora (Elizângela) o dinheiro que recebeu do traficante. Heleninha (Totia Meirelles) fala com Caio (Rodrigo Lombardi) sobre Otávio (Othon Bastos) e Mira (Maria Clara Spinelli) se apavora. Abel (Tonico Pereira) dança com Edinalva (Zezé Polessa) em sua festa. Ruy (Fiuk) atira seu carro contra Irene (Débora Falabella).