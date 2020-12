A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 81

Sinopse do capítulo de hoje: Ivana sai de casa sem a mala e Joyce se preocupa com a filha. Zeca convence Abel a ir ao show de Mere. Leila vê Eugênio e Irene se beijando. Ivana conhece Tereza Brant e se identifica com sua história. Biga sugere que Nonato faça seu show no Balada Jeiza. Bibi revela a Aurora que Rubinho queria que ela alugasse um galpão perto do presídio. Abel sente-se mal quando ouve Mere cantar.

Ivana vê vídeos sobre transexuais. Ritinha discute com Joyce e decide ir para a casa de Edinalva. Cibele afirma que fará um exame de DNA em Ruyzinho. Silvana fica indignada ao saber que Eugênio e Irene estão juntos. Abel fica nervoso quando o filho conta que convidou Mere para o arraial de Nazaré. Zeca discute com Ritinha e lembra da profecia do índio. Dantas desconfia do comportamento de Mira ao telefone. Eugênio assume seu romance com Irene. Batoré procura Bibi.

Ivana confidencia a Simone que pode ser transexual no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Rubinho (Emilio Dantas) foge da prisão. Aurora (Elizângela) não consegue impedir Bibi (Juliana Paes) de sair com Batoré (Daniel Zettel). Dantas (Edson Celulari) fala com Shirley (Michelle Martins) sobre sua desconfiança com Mira (Maria Clara Spinelli).

Jeiza (Paolla Oliveira) acerta com Alan (Raul Gazolla) sua ida a uma comunidade para um projeto social. Silvana (Lília Cabral) não se intimida com as ameaças de Irene (Débora Falabella). Ivana (Carol Duarte) confidencia a Simone (Juliana Paiva) que pode ser transexual.