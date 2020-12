A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 84

Sinopse do capítulo de hoje: Abel tenta fugir de Mere. Ivana se reconhece com as roupas de Ruy. Zeca procura Abel, e Mere se apresenta como sua mãe. Edinalva convida Mere para ficar em sua casa. Jeiza conforta Zeca. Nazaré tenta acalmar Abel. Rubinho comenta com Bibi que cuidará da contabilidade de Sabiá. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Jeiza revela a Cândida a ficha policial de Amilcar. Ruy exige que Cibele não se aproxime mais de seu filho.

Ritinha tem uma ideia para afastar Cibele de Ruyzinho. Silvana treina a assinatura de Eurico. Ivana apresenta Te para Simone, e a prima fica surpresa. Bibi afasta duas mulheres de Rubinho. Aurora não aceita dinheiro de Bibi. Joyce vê Eugênio com Irene. Silvana mostra a Dita o dinheiro que pegou no banco. Ritinha pretende fazer exame de DNA em Ruyzinho e pede ajuda a Bibi. Garcia chega à casa de Heleninha, e Yuri fica assustado.

Jeiza vê Rubinho em assalto a caminhão no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de A Força do Querer: Yuri (Adriano Alves) chama a polícia para denunciar a invasão em sua casa. Ritinha (Isis Valverde) revela a Bibi (Juliana Paes) que Ruyzinho (Lorenzo Sousa) é filho de Zeca. Heleninha (Totia Meirelles) se desespera com a chegada de seu pai e tenta encontrar Caio (Rodrigo Lombardi).

Eurico (Humberto Martins) descobre que retiraram dinheiro de sua conta. Abel (Tonico Pereira) reclama de Zeca (Marco Pigossi) tentar se aproximar de Mere (Fafá de Belém). Jeiza (Paolla Oliveira) vê Rubinho (Emilio Dantas) em um assalto a um caminhão.