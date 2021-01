A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 90

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi expulsa Jeiza de sua casa. Silvana e Stella conspiram contra Irene. Jeiza e Zeca se enfrentam. Aurora estranha quando Bibi coloca a bicicleta de Dedé no carro para sair. Caio pede a Jeiza para se encontrar com ele. Bibi negocia as armas com um homem. Silvana conta seu plano para Joyce. Leila decide se separar de Caio. Abel fica com ciúmes de Mere. Ritinha solicita a Zeca os papéis do divórcio.

Ruy conversa com Amaro sobre sua experiência com o índio. Cibele pega a chupeta de Ruyzinho sem que Joyce perceba. Elvira questiona Bibi sobre Rubinho. Simone fala com Nonato sobre Ivana. Dedé reencontra Rubinho. Ivana comenta com Simone que começará a tomar hormônios. Cibele conta a Shirley que enviou a chupeta de Ruyzinho para ser analisada em uma clínica.

Ruy se irrita ao ver Ivana no bar com roupas masculinas no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ritinha (Isis Valverde) promete se vingar de Cibele (Bruna Linzmeyer). Bibi (Juliana Paes) é parada por dois policiais, e eles encontram o dinheiro que ela recebeu de Rubinho (Emilio Dantas). Silvana (Lília Cabral) mostra a Elvira (Betty Faria) a pesquisa sobre o registro dos arquitetos.

Ruy (Fiuk) se irrita ao ver Ivana (Carol Duarte) no bar com roupas masculinas. Dantas (Edson Celulari) chega com Eurico (Humberto Martins) para falar com Silvana, e ela fica preocupada. Nonato (Silvero Pereira) leva Ivana até a sua casa.