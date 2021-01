A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 93

Sinopse do capítulo de hoje: Irene sai apressada pela marquise da janela e se esconde no apart de Caio. Mira liga para Irene, e Eugênio atende. Zeca vai falar com Jeiza e a policial resolve tirar satisfações com Edinalva. Ritinha vê Joyce se arrumando para jantar fora e diz a Ruy que ela está namorando. Irene inventa uma desculpa para explicar sua ausência para Eugênio. Ivana informa a psicóloga sobre sua travessia. Zeca fala com a advogada sobre o divórcio com Ritinha. Simone repreende Ruy por ficar com ciúmes de Joyce. Zeca provoca Jeiza. Eugênio vê Joyce com Leandro no restaurante e fica incomodado.

Caio encontra um brinco em seu apartamento e acredita ser de Leila. Rubinho afirma a Bibi que quer juntar muito dinheiro antes de eles irem embora. Garcia toma uma decisão e pede para reunir toda a família. Joyce comenta com Silvana sobre Leandro. Eugênio comenta com Caio sobre seu incômodo de ver Joyce com outro. Eurico exige que Dantas arrume um jeito de anular o documento assinado por Garcia. Cibele confirma para Ruy que pegou a chupeta de Ruyzinho. Silvana conversa com Joyce sobre Ivana. Leila diz a Caio que o brinco que ele encontrou é de Irene. Zeca descobre que Ritinha é bígama.

Zeca fica animado com possível prisão de Ritinha no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Zeca (Marco Pigossi) fica animado com a possibilidade de Ritinha (Isis Valverde) ser presa e conta para Jeiza (Paolla Oliveira). Garcia (Othon Bastos) observa Heleninha (Totia Meirelles) e Caio (Rodrigo Lombardi) discutindo sobre o tema da reunião em família.

Ivana (Carol Duarte) confidencia a Joyce (Maria Fernanda Cândido) sobre as mudanças que acontecerão com ela. Eugênio (Dan Stulbach) questiona Ruy (Fiuk) sobre Leandro (Marcello Airoldi). Silvana (Lília Cabral) inventa uma desculpa para pegar dinheiro com Eurico (Humberto Martins).