A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 96

Sinopse do capítulo de hoje: Eurico se desespera com o sumiço de Silvana. Simone liga para Caio. Silvana segue presa no cassino. Nonato insinua a Dita que sabe que Silvana saiu para jogar. Nazaré e Abel param de falar sobre a possível prisão de Ritinha quando Edinalva chega. Bibi descobre que Silvana está presa no cassino e fala com Sabiá. Joyce e Leandro se beijam. Silvana volta para casa. Ivana faz outra aplicação de hormônio. Eugênio marca de se encontrar com Ruy no escritório. Joyce pensa em Eugênio. Edinalva manda Ritinha descobrir o que Zeca está armando contra ela. Zu comenta com Marilda que acredita que Ritinha esteja escondendo algo da família.

Cibele entrega para Ruy o resultado do exame de DNA de Ruyzinho. Ritinha envia Marilda ao escritório da advogada de Zeca. Silvana diz a Dita que não irá mais jogar. Zeca confirma a sua viagem para Jeiza. Marilda conta a Ritinha que ela pode ser presa, e Ritinha confidencia o fato para Edinalva. Eurico informa a Silvana que Garcia a nomeou como sua representante na empresa. Eugênio pede para conversar com Ivana. Joyce toma uma decisão sobre sua vida. Dantas garante a Stella que todas as histórias de Mira não são reais. Ivana desiste de falar com Eugênio por causa de Irene. Zeca e Erica vão para o aeroporto, mas ele é impedido de viajar pela Polícia Federal.

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ritinha (Isis Valverde) vai para a casa de Edinalva (Zezé Polessa). Zeca (Marco Pigossi) tenta explicar para o agente federal o único problema que teve com a polícia. Joyce (Maria Fernanda Cândido) recebe flores de Leandro (Marcello Airoldi).

Elvira (Betty Faria) volta do baile funk, e Heleninha (Totia Meirelles) se surpreende. Dantas (Edson Celulari) diz a Caio (Rodrigo Lombardi) que foi Bibi (Juliana Paes) quem ateou fogo no restaurante.