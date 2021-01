A Força do Querer foi produzida e exibida pela Globo de 3 de abril a 21 de outubro de 2017, substituindo A Lei do Amor e sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso.

Escrita por Glória Perez, sob direção de Cláudio Boeckel, Davi Lacerda, Fábio Strazzer, Luciana Oliveira, entre outros. A novela contou com a participação de atores e atrizes como de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk e Carol Duarte.

A novela conta a história do promissor advogado, Caio (Rodrigo Lombardi) que volta 15 anos depois para o Brasil num grande cargo no Judiciário e acaba por reencontrar Bibi (Juliana Paes), sua ex-paixão, que não conseguiu concluir a faculdade e está casada com Rubinho (Emílio Dantas), passando por uma condição financeira delicada, que farão com que entrem no mundo do crime.

Resumo A Força do Querer Hoje Capítulo 99

Sinopse do capítulo de hoje: Bibi acredita que a intimação que recebeu seja por causa de Rubinho. Elvira diz a Bibi que ficou interessada por Sabiá. Garcia explica como Heleninha pode se comunicar com Yuri. Silvana decide ir para a empresa e fica nervosa quando vê o talão de cheques. Rubinho conta a Bibi que Zeca foi preso e um amigo de Sabiá irá incriminá-lo ainda mais. Zeca é avisado de que receberá a visita de uma mulher à noite, e ele acredita ser Jeiza. Ivana conversa com Te sobre as mudanças que estão ocorrendo com ela.

Cândida mente para não revelar a Nazaré que não contou a Jeiza sobre Zeca. Ruy vai atrás de Ritinha na casa de Edinalva. Bibi confessa a Caio que incendiou o restaurante. Irene afirma a Mira que não desistirá de Eugênio. Ruy brinca com Ruyzinho. Mere volta para saber notícias do filho, e Abel discute com ela. Cândida estranha a irritação de Edinalva ao saber que Mere irá dormir na casa de Nazaré. Bibi decide se esconder no morro. Ritinha chega ao presídio para encontrar Zeca. Biga reconhece Mira na rua. Zeca e Ritinha se beijam.

Dantas obriga Bibi a ir com ele na delegacia no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de A Força do Querer: Ritinha (Isis Valverde) conta a Abel que foi encontrar Zeca (Marco Pigossi) no presídio. Dantas (Edson Celulari) obriga Bibi (Juliana Paes) a ir com ele até a delegacia.

Nazaré (Luci Pereira) avisa a Abel (Tonico Pereira) que Zeca foi reconhecido por um traficante e que será processado. Nonato (Silvero Pereira) percebe Silvana (Lília Cabral) em crise de abstinência e tenta ajudá-la.