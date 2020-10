Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 04

Sinopse do capítulo de hoje: Beto se propõe a ajudar Tancinha, que desconfia do rapaz. Leozinho engana Fedora e mostra que conseguiu controlar a repercussão negativa sobre sua festa nas redes sociais. Tancinha se despede de Apolo, afirmando que em breve o amado deixará a prisão. Giovanni retira Camila do carro, e Bruna pede que o rapaz se afaste da moça.

Enéas visita Camila no hospital, e Lucrécia teme que a filha não sobreviva. Francesca pede que Tancinha participe do jantar para Beto. Apolo é libertado e sonda Adônis sobre Beto. Leozinho comemora o fato de Fedora ter acreditado que ele é um herdeiro saudita. Adônis choca seu caminhão contra o carro de Beto. Adônis e Beto se enfrentam.

Carmela humilha Shirlei após fora de Adônis no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) não gosta da ideia de Beto (João Baldasserini) ir à casa de Tancinha. Adônis (José Loreto) ignora Shirlei (Sabrina Petraglia) para ficar com Carmela. Carmela (Chandelly Braz) humilha Shirlei. Fedora (Tatá Werneck) confidencia para Teodora (Grace Gianoukas) seu interesse por Leozinho (Gabriel Godoy).

Camila (Agatha Moreira) começa a despertar do coma na presença de Giovanni (Jayme Matarazzo), e Bruna (Fernanda Vasconcellos) o alerta. Beto chega ao jantar na casa de Francesca (Marisa Orth). Tancinha (Mariana Ximenes) descobre que Beto está machucado e tenta ajudar o rapaz, quando Apolo chega.