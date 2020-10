Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 07

Sinopse do capítulo de hoje: Leozinho afirma a seu mestre que conseguirá se casar com Fedora. Depois de conversar com Carmela, Beto deduz que pode conquistar Tancinha se encontrar Guido. Rebeca diz a Penélope e a Leonora que tem um plano para elas ficarem ricas. Tancinha ouve quando Apolo a ofende por causa de Beto, e acaba brigando com o noivo.

Aparício tenta convencer Francesca de que ele não está envolvido no sumiço de Guido. Camila afirma que não quer deixar o hospital. Tancinha reza por Apolo e decide ir até o local de seu teste de piloto para se desculpar com o amado. Camila chega com Lucrécia e Agilson à mansão. Todos estranham o comportamento afetuoso de Camila.

Camila foge da mansão no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Fedora (Tatá Werneck) não acredita na amnésia de Camila. Penélope (Carolina Ferraz) discute com Olavo (Luciano Chirolli). Teodora (Grace Gianoukas) apoia o casamento de Fedora com Leozinho (Gabriel Godoy), contrariando Aparício (Alexandre Borges). Camila (Agatha Moreira) foge da mansão.

Francesca (Marisa Orth) desconfia do novo emprego de Shirlei (Sabrina Petraglia). Apolo (Malvino Salvador) se enfurece com Tancinha (Mariana Ximenes) por ter perdido a oportunidade de trabalhar como piloto na equipe de Adriana. Giovanni (Jayme Matarazzo) tem dificuldade em arrumar emprego por causa das acusações que circulam na internet.