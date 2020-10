Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 10

Sinopse do capítulo de hoje: Rebeca, Penélope e Leonora conseguem fugir do spa sem pagar. Shirlei espera por Adônis na faculdade, mas ele não chega. Adônis fica sem reação quando Nair pede o recibo da mensalidade da faculdade. Aparício convida Giovanni para trabalhar no Grand Bazzar.

Teodora oferece a conta publicitária da Grand Bazzar para Beto, caso ele convença a família de Francesca de que os Abdala não estão envolvidos no sumiço de Guido. Giovanni acusa Aparício de querer comprar seu silêncio sobre o desaparecimento de pai. Beto afirma a Henrique que conquistará Tancinha. Apolo e Tancinha se preocupam com Carol. Shirlei insinua que Giovanni está gostando de Camila. Carmela beija Adônis para provocar ciúmes em Shirlei.

Aparício mente para Camila sobre passado no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Leozinho (Gabriel Godoy) inventa que seu pai não aprovou o casamento com Fedora (Tatá Werneck) por conta de sua situação financeira, e sugere que os bens da família sejam colocados no nome da noiva. Aparício (Alexandre Borges) mente para Camila (Agatha Moreira) sobre sua personalidade antes do acidente.

Beto (João Baldasserini) empresta dinheiro para Penélope (Carolina Ferraz) pagar os aluguéis atrasados de Rebeca (Malu Mader). Genésio (Cláudio Galvan) avisa a Francesca (Marisa Orth) que a dívida com ele ainda não terminou. Carmela (Chandelly Braz) procura Beto (João Baldasserini) e afirma que já entendeu seus planos para Tancinha (Mariana Ximenes).