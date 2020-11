Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 28

Sinopse do capítulo de hoje: Tancinha disfarça a presença de Beto para Apolo. Ela chora quando descobre que Apolo comprou uma casa para os dois e afirma não merecer o gesto do noivo. Bruna deduz que Giovanni pode ser o amante de Camila.

Carmela garante a Beto que Tancinha se sensibilizou com o beijo dos dois. Aparício vê quando Agilson deixa a mansão às escondidas. André incentiva Apolo a substituir o piloto que faltou, e Adriana fica receosa. Penélope e Henrique se beijam. Bruna confronta Giovanni por ter sido trocada por Camila.

Shirlei e Carol encontram Afonso desmaiado em casa no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Bruna (Fernanda Vasconcellos) afirma a Giovanni (Jayme Matarazzo) que Camila (Agatha Moreira) se aproximou dele intencionalmente. Beto (João Baldasserini) pede para conversar com Tancinha (Mariana Ximenes), e Francesca (Marisa Orth) aconselha a filha a pensar bem antes de casar com Apolo (Malvino Salvador).

Aparício (Alexandre Borges) tenta conquistar Rebeca (Malu Mader). Shirlei (Sabrina Petraglia) e Carol (Bruna Griphao) encontram Afonso (Mario Hermeto), o pai da menina, desmaiado em casa. Adônis (José Loreto) descobre que Giba (Jerônimo Martins) mentiu para Adriana sobre sua ausência.