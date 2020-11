Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 37

Sinopse do capítulo de hoje: Apolo insinua que Adriana o está assediando, e os dois discutem. Adônis despista Nair sobre Guto. Bruna se desculpa por ter beijado Giovanni. Fedora estranha o comportamento de Leozinho. Penélope e Beto concluem que Tamara interrompeu sua medicação.

Tamara vê o homem que atropelou no hospital. Adriana tenta impedir Apolo de chegar a tempo para o curso de noivos com Tancinha. Camila tem uma visão do passado. Tancinha e Apolo discutem na frente do padre. Leozinho se desespera ao ouvir a explosão do helicóptero provocada por Dinamite.

Leozinho pede para Dinamite desaparecer no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Adriana (Bel Wilker) alerta Beto (João Baldasserini), que confessa a Henrique (Nando Rodrigues) sua paixão por Tancinha. Lucrécia (Cláudia Jimenez) chora a morte de Teodora (Grace Gianoukas), e Leozinho (Gabriel Godoy) desmaia ao ver Fedora (Tatá Werneck) viva.

Aparício (Alexandre Borges) diz a Fedora que não encontraram o corpo de sua mãe. Leozinho pede que Dinamite (Igor Pushinov) desapareça de sua vida. Tancinha (Mariana Ximenes) planeja conseguir uma foto de seu pai com os Abdalla.