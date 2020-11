Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 40

Sinopse do capítulo de hoje: Durante o velório de Teodora, Tancinha aproveita para procurar uma foto de seu pai. Camila comenta com Enéas sua desconfiança de Leozinho. Cris contrata Shirlei como faxineira. Beto vai até a mansão dos Abdalla atrás de Tancinha.

Fedora chora a morte de Teodora. André e Adriana descobrem que Tamara se destacou no treino. Penélope sugere processar o médico que deformou Leonora. Rebeca anuncia que casará com um milionário. Fedora encontra Tancinha escondida em sua casa, e as duas discutem.

Apolo chega para resgatar Tancinha no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Fedora (Tatá Werneck) avisa que chamará a polícia para tirar Tancinha (Mariana Ximenes) de sua casa. Adriana (Bel Wilker) repreende Tamara por pegar o carro de corrida sem avisar. Apolo (Malvino Salvador) chega para resgatar Tancinha.

Camila (Agatha Moreira) aceita voltar a trabalhar na Peripécia. Adriana diz a Tamara (Cleo) que sabe que ela visita Fabinho constantemente. Agilson (Marcelo Médici) foge da mansão, e Aparício (Alexandre Borges) e Ariovaldo (Duda Mamberti) o observam.