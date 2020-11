Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 43

Sinopse do capítulo de hoje: Afonso decide tratar seu alcoolismo. Bruna visita Camila com a intenção de saber se ela está com Giovanni. Francesca e Lucrécia deixam a cadeia. Os restos mortais de Teodora são enterrados no jardim da mansão Abdala. Camila incentiva Aparício a recuperar o tempo perdido e ir atrás de Rebeca.

Camila conta a Giovanni que Bruna está sondando sobre o relacionamento dos dois. Penélope repreende Rebeca por ela vender a aliança de noivado que Pedro lhe deu. Penélope termina seu relacionamento com Henrique. Felipe fica surpreso ao ver Shirlei trabalhando como faxineira em sua casa. Leozinho descobre que Aparício pediu uma investigação sobre a explosão do helicóptero.

Shirlei se emociona com atitude de Felipe no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: A perícia conclui que a explosão do helicóptero em que Teodora (Grace Gianoukas) estava foi um acidente. Agilson (Marcelo Médici) estranha a reação de Leozinho (Gabriel Godoy). Shirlei (Sabrina Petraglia) se emociona ao saber que Felipe (Marcos Pitombo) encontrou seu sapato.

Francesca (Marisa Orth) se aproxima de Rodrigo (Paulo Tiefenthaler). Adriana (Bel Wilker) repreende Beto (João Baldasserini) por querer separar Tancinha de Apolo. Adriana avisa a Apolo (Malvino Salvador) que ele terá que ir à festa com os patrocinadores sem Tancinha (Mariana Ximenes). Bruna (Fernanda Vasconcellos) conta a Enéas (Johnnas Oliva) que Giovanni (Jayme Matarazzo) está namorando Camila (Agatha Moreira).