Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 46

Sinopse do capítulo de hoje: Tancinha é humilhada na festa da Mercúrio e deixa o local para não atrapalhar Apolo. Aparício se recusa a sair da mansão. Beto instiga Tancinha a acreditar que Apolo mentiu para ela. Jéssica finge para Felipe que gostou de Shirlei. Carol pede ajuda à família de Francesca para encontrar Afonso.

Carmela mostra a Adônis a foto de Tancinha com Beto divulgada na mídia, insinuando que eles são um casal. A chegada de Rodrigo à Peripécia desagrada Beto. Tancinha mostra a Apolo a foto do noivo com as modelos e ambos reagem com surpresa ao se verem com outros pares.

Camila aceita ler o diário de Giovanni no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Tamara (Cleo) fica indignada com a festa que Adriana (Bel Wilker) promove para Apolo (Malvino Salvador). Henrique (Nando Rodrigues) procura Dinalda (Renata Augusto) para ajudá-lo a reatar com Penélope. Camila (Agatha Moreira) aceita ler seu diário com Giovanni.

Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) discute com Francesca (Marisa Orth). Carol (Bruna Griphao) procura por Afonso (Mario Hermeto). Giovanni (Jayme Matarazzo) e Camila se surpreendem ao ver a reportagem da prisão do rapaz por conta da explosão do Grand Bazzar. Penélope (Carolina Ferraz) busca por Tamara.