Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 55

Sinopse do capítulo de hoje: Apolo não cede às tentativas de reconciliação de Tancinha. O plano de Fedora para chamar a atenção para si sensibiliza as redes sociais e ela consegue reativar seu perfil na internet. Giovanni garante a Camila que ele não foi o responsável pela entrega da bomba em sua casa, mas ela não acredita em sua inocência. Carmela deixa Tancinha intrigada sobre o comportamento de Apolo.

Larissa estranha quando Carol impede Renan de entrar em sua casa para falar com Afonso. Camila aceita ler seu diário com Giovanni para descobrir a verdade sobre a explosão no depósito do GandBazzar. Leonora descobre que Luciano tem coleções de fotos suas espalhadas pelo apartamento onde mora. Camila e Giovanni se preparam para ler o diário dela.

Rebeca e suas amigas invadem o apartamento de Luciano no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Giovanni (Jayme Matarazzo) propõe a Camila (Agatha Moreira) que ela leia seu diário sozinha. Rebeca (Malu Mader) e suas amigas invadem o apartamento de Luciano e descobrem que o vizinho planeja sequestrar Leonora (Ellen Rocche).

Agilson (Marcelo Médici) avisa a Aparício (Alexandre Borges) que Rebeca pode se interessar por ele. Penélope (Carolina Ferraz), Leonora e Dinalda (Renata Augusto) denunciam Luciano à polícia, e ele é preso. Enéas (Johnnas Oliva) conta a Bruna (Fernanda Vasconcellos) que Aparício flagrou Camila e Giovanni juntos. Tancinha (Mariana Ximenes) procura Apolo (Malvino Salvador).