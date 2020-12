Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 61

Sinopse do capítulo de hoje: Giovanni pede a Bruna que mantenha sigilo sobre o ataque que sofreu. Leonora, Rebeca e Dinalda vão a uma festa de subcelebridades. Aparício comenta com Ariovaldo que não consegue esquecer a atitude de Giovanni, que arriscou a vida para salvá-lo. Bruna fala mal de Camila para Giovanni.

Leonora fica chateada quando Rebeca é confundida com uma atriz e consegue acesso ao camarote vip durante a festa. Márcia avisa a Carol que, como advogada, é obrigada a reportar ao Conselho Tutelar se as crianças estão em situação de risco. Jéssica estranha o comportamento de Felipe. Aparício procura Giovanni.

Fedora tenta se jogar pela janela no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Aparício (Alexandre Borges) insiste que Giovanni (Jayme Matarazzo) aceite trabalhar no Grand Bazzar e o rapaz desconfia de suas intenções. Jéssica (Karen Junqueira) descobre que Felipe (Marcos Pitombo) pretende contratar um ortopedista para Shirlei (Sabrina Petraglia) e briga com o namorado.

Enéas (Johnnas Oliva) pergunta a Aparício se ele não tem receio de que Rebeca (Malu Mader) se interesse por Agilson (Marcelo Médici). Shirlei ouve quando Adônis (José Loreto) mente para Guto sobre sua situação financeira e conclui que o irmão de Apolo (Malvino Salvador) é uma farsa. Fedora (Tatá Werneck) tenta se jogar pela janela, e Lucrécia (Cláudia Jimenez) e Leozinho (Gabriel Godoy) impedem.