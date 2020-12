Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 67

Sinopse do capítulo de hoje: Aparício fica feliz por Giovanni aceitar o emprego no Grand Bazzar. Camila confessa a Ariovaldo que ainda gosta de Giovanni. Shirlei escuta Jéssica falando mal dela para Felipe. Felipe expulsa Jéssica de sua casa. Cris percebe que Carol está apaixonada pelo homem que a salvou do atropelamento, sem saber que se trata de Murilo. Aparício anuncia a contratação de Giovanni no Grand Bazzar. Lucrécia fica feliz com a companhia de Camila na sua aula de canto. Penélope diz aos filhos que gostaria de jantar com eles para contar uma novidade.

Carmela incentiva Beto a não desistir de Tancinha. Penélope fica preocupada quando a médica de Tamara libera a filha para voltar a correr. Felipe e Shirlei se animam ao ouvir do médico que o problema da perna pode ser corrigido. Dinamite tenta convencer Leozinho a matar Fedora enquanto ela estiver internada. Giovanni confessa a Bruna que aceitou o emprego para investigar Aparício e provar sua inocência. Francesca se surpreende ao saber que o filho está trabalhando no Grand Bazzar. Beto avisa a Henrique que vai jogar sujo para atrapalhar o casamento de Tancinha e Apolo.

Leozinho não consegue matar Fedora no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Beto (João Baldasserini) confessa a Henrique (Nando Rodrigues) que vai armar para Tancinha (Mariana Ximenes) pegar Apolo (Malvino Salvador) no flagra com outra no dia do casamento. Camila (Agatha Moreira) é agressiva com a plateia que assiste Lucrécia (Cláudia Jimenez) no concurso de canto.

Leozinho (Gabriel Godoy) não consegue matar Fedora (Tatá Werneck) com a ampola que Dinamite (Igor Pushinov) lhe deu. Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) arruma uma sala da Peripécia para ter aula de dança com Francesca (Marisa Orth).