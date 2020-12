Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 70

Sinopse do capítulo de hoje: Rebeca tenta impedir Henrique de falar com Penélope. Felipe nega para irmã que esteja interessado em Shirlei. Apolo adormece, e o plano de Beto é colocado em prática. Dinalda e Leonora perdem as malas na praia e ficam sem dinheiro. Henrique pede a Penélope uma chance para reconquistar sua confiança. Leonora exige que Marquinho hospede ela e Dinalda em sua casa.

Tonho avisa a Beto que o plano dele deu certo. Aparício sonha que está em uma solitária num manicômio, preso por Teodora. Aparício orienta Agilson a aceitar almoçar na casa de Rebeca. Cris fica triste com a falta de notícias do ex-namorado, e Carol a consola. Murilo aceita o convite de Carol para ir ao casamento de Tancinha. Nair não consegue falar com Apolo. Tonho manda pelo celular de Apolo as fotos e o vídeo do piloto na cama com outra mulher.

Jéssica culpa Shirlei por término e promete vingança no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Felipe (Marcos Pitombo) pede um tempo para Jéssica (Karen Junqueira). Carmela (Chandelly Braz) ameaça mostrar o vídeo da traição de Apolo (Malvino Salvador) para Tancinha (Mariana Ximenes). Fedora (Tatá Werneck) consegue passar pela prova de choque e recebe alta médica.

Jéssica culpa Shirlei (Sabrina Petraglia) pelo rompimento de seu noivado e promete se vingar. Aparício (Alexandre Borges) prepara Agilson (Marcelo Médici) para o almoço na casa de Rebeca (Malu Mader). Penélope (Carolina Ferraz) pede a Henrique (Nando Rodrigues) para conhecer o trabalho dele.