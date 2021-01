Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 73

Sinopse do capítulo de hoje: Beto encontra Tancinha vagando pela cidade e a consola. Ao tentar voltar para casa, Apolo passa mal e acaba batendo com o caminhão. Beto fica desolado ao ver Tancinha sofrendo. Francesca repreende Carmela mais uma vez. Francesca revela a Nair que se sente culpada por não ter levado Carmela a um psicólogo quando era pequena. Beto leva Tancinha para sua casa e se sente culpado por sua desolação. Fedora quebra a TV ao ver Estelinha recebendo prêmio. Apolo se perde na mata onde sofreu o acidente com o caminhão.

Fedora avisa a Bruna que vai presidir o Grand Bazzar. Rebeca beija Agilson achando que está seduzindo o presidente do Grand Bazzar. Aparício diz a Rebeca que só ele pode fazê-la feliz. Bruna entrega a Giovanni uma cópia da chave da sala de Aparício. Bruna planeja um flagrante a Giovanni testemunhado por Enéas e Camila. Shirlei aconselha Giovanni a não entrar na sala de Aparício porque o irmão está em condicional. Nair pressente algo ruim com o sumiço de Apolo. Tonho avisa a Beto que Apolo sofreu um acidente.

Jéssica oferece dinheiro para Shirlei no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Jéssica (Karen Junqueira) oferece dinheiro para Shirlei (Sabrina Petraglia) pedir demissão da casa de Felipe. Bruna (Fernanda Vasconcellos) avisa a Aparício (Alexandre Borges) que ele terá que disputar o cargo de presidente com Fedora (Tatá Werneck). Enéas (Johnnas Oliva) e Camila (Agatha Moreira) flagram Giovanni (Jayme Matarazzo) na sala de Aparício.

Rebeca (Malu Mader) sugere que Penélope (Carolina Ferraz) siga Henrique (Nando Rodrigues) para descobrir onde ele trabalha. Henrique pede ajuda a Felipe (Marcos Pitombo) para contar a Beto (João Baldasserini) sobre o namoro com Penélope.