Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 76

Sinopse do capítulo de hoje: Teodora aparece para aterrorizar a todos da mansão. Adônis fica sensibilizado com a atitude de Shirlei e começa a vê-la com outros olhos. Adriana pergunta a Beto se ele tem algum envolvimento com o sumiço de Apolo. Tancinha briga com Carmela por ter exibido o vídeo de Apolo no dia em que aconteceria o seu casamento. Tancinha diz a Carmela para nunca mais interferir em sua vida. Francesca avisa a Tancinha que não poderá acompanhá-la na viagem ao Rio e incentiva a filha a ir sozinha com Beto.

Um casal de idosos cuida de Apolo e se preocupa com a febre e os delírios do caminhoneiro. Agilson conta a Rebeca que demitiu Aparício, e ela se sente culpada. Fedora toma metade da sala da presidência, e Aparício se preocupa com a possibilidade de o Conselho aprovar a intenção da filha de transformar o Grand Bazzar em um lugar de caridade. Rebeca consegue o suposto endereço de Aparício. Giovanni comenta com Francesca que acredita em Aparício quando ele diz que não tem nada a ver com o desaparecimento de Guido. Bruna se exalta ao saber que Giovanni beijou Camila.

Apolo acorda pedindo ajuda no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) acorda pedindo ajuda e querendo falar com Tancinha (Mariana Ximenes). Giovanni (Jayme Matarazzo) ouve sobre as intenções de Bruna (Fernanda Vasconcellos) e Enéas (Johnnas Oliva) de afastá-lo do Grand Bazzar. Lucrécia (Cláudia Jimenez) fica emocionada quando Camila (Agatha Moreira) diz que a ama.

Henrique (Nando Rodrigues) percebe que Penélope (Carolina Ferraz), Dinalda e Leonora (Ellen Rocche) estão seguindo seu carro e desvia seu caminho da Peripécia. Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) se oferece para ajudar Francesca (Marisa Orth) na entrega de uma encomenda de frutas.