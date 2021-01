Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 79

Sinopse do capítulo de hoje: Shirlei recebe um presente de Adônis. O helicóptero alugado por Beto encontra Apolo. Apolo fica sem entender a hostilidade com que as pessoas da vila o recebem.

Tancinha deixa claro para Beto que ainda ama Apolo. Tancinha e Beto passeiam de helicóptero pelo Rio. Rebeca diz que não vai mais ficar com Aparício. Felipe pede o endereço de Shirlei para Cris.

Felipe observa Shirlei e Adônis de longe no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) fica arrasado ao ver o vídeo onde ele aparece com uma mulher. Carol (Bruna Griphao) avisa a Cris (Isadora Cruz) que Shirlei não está namorando Adônis (José Loreto).

Felipe (Marcos Pitombo) observa Shirlei (Sabrina Petraglia) e Adônis de longe e conclui que eles estão juntos. Tancinha (Mariana Ximenes) e Beto (João Baldasserini) chegam de viagem e se deparam com Apolo.