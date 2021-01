Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 84

Sinopse do capítulo de hoje : Camila tenta fugir ao ver que está sozinha com Giovanni no iate. Apolo não gosta do comportamento de Tamara. Aparício pede ajuda a Bruna para impedir que Fedora assuma a presidência da empresa. Camila assiste ao vídeo gravado por Aparício, incentivando a sobrinha a ficar com Giovanni. Camila beija Giovanni.

Bruna e Enéas descobrem que Aparício ajudou Giovanni a viajar com Camila. Carol pede que Apolo assine a alta de Bia. Apolo supera Tamara e conquista melhor posição para a corrida. Rodrigo e Beto auxiliam Francesca e Tancinha na abertura de uma cantina. Apolo pergunta a Carol o que aconteceu com Afonso. Camila questiona Giovanni sobre sua companhia no cinema.

Tamara marca falso jantar com Penélope e Henrique no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) assume a responsabilidade por Carol (Bruna Griphao) e seus irmãos. Tamara (Cleo) comemora ao saber que Henrique (Nando Rodrigues) ama sua mãe e promete ajudá-lo a convencer Beto (João Baldasserini) a aceitar o relacionamento.

Tamara marca um jantar com Penélope (Carolina Ferraz) e surpreende a mãe com a presença de Henrique. Camila (Agatha Moreira) se oferece para investigar a explosão no depósito do Grand Bazzar, a fim de inocentar Giovanni (Jayme Matarazzo).