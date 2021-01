Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 88

Sinopse do capítulo de hoje : Tamara se encanta com a simpatia e a simplicidade de Apolo. André conversa com Adriana sobre mau desempenho de Tamara na corrida. Apolo é o vencedor da corrida. Leonora e Carmela disputam mesma vaga de modelo, e Rodrigo resolve fazer um teste com as duas.

Rebeca fica sabendo que o proprietário lhes emprestará um apartamento para ela e as amigas. Camila e Giovanni desconfiam de Bruna e Enéas. Apolo se emociona quando Francesca chega em sua comemoração pela vitória. Apolo flagra Tancinha e Beto se beijando.

Safira, prima de Teodora, tenta seduzir Aparício no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) constata que Tancinha e Beto (João Baldasserini) estão juntos. Rebeca (Malu Mader) e Penélope (Carolina Ferraz) se chocam ao conhecerem novo apartamento, e Leonora (Ellen Rocche) fica radiante ao ser reconhecida pelos vizinhos.

Tancinha (Mariana Ximenes) aceita dinheiro, mas fala a Beto que devolverá o valor que ele e Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) deram para a abertura da cantina. Safira (Cristina Pereira), prima de Teodora (Grace Gianoukas), usa artimanha para tentar seduzir Aparício (Alexandre Borges).