Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Capítulo 94

Sinopse do capítulo de hoje : Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda que não revele sua identidade a Rebeca. Camila vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini.

Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá Aparício e Agilson. Carmela e Leonora combinam de sabotar as modelos que participarão do teste. Marcia avisa Carol que Afonso precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.

Nair aconselha Adônis a se declarar para Shirlei no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração : Penélope (Carolina Ferraz) diz a Henrique (Nando Rodrigues) que eles devem contar a Beto (João Baldasserini) que estão juntos. Nair (Ana Carbatti) aconselha Adônis (José Loreto) a se declarar para Shirlei (Sabrina Petraglia).

Giovanni (Jayme Matarazzo) fica preocupado com a falta de notícias de Camila (Agatha Moreira). Safira (Cristina Pereira) comenta com Lucrécia (Cláudia Jimenez) que sente a presença de Teodora (Grace Gianoukas) na mansão.