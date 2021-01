Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 01/01

Sinopse do capítulo de hoje: Felipe pede um tempo para Jéssica. Carmela ameaça mostrar o vídeo da traição de Apolo para Tancinha. Adônis fica em dúvida se mostra o vídeo de Apolo para Tancinha. Carmela resolve acabar de vez com o casamento da irmã. Tancinha demonstra preocupação com a demora de Apolo. Fedora consegue passar pela prova de choque e recebe alta médica. Aparício entrega a Giovanni duas medalhas de Guido como presente de casamento para Tancinha.

Beto orienta Carmela a colocar o vídeo de Apolo no lugar do material que seria exibido no casamento. Jéssica culpa Shirlei pelo rompimento de seu noivado e promete se vingar. Aparício prepara Agilson para o almoço na casa de Rebeca. Rebeca diz a Penélope que precisa conquistar Aparício. Penélope pede a Henrique para conhecer o trabalho dele.

Carmela exibe vídeo de Apolo com outra mulher no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Carmela (Chandelly Braz) aproveita a chegada de Tancinha (Mariana Ximenes) ao casamento e exibe o vídeo de Apolo (Malvino Salvador) na cama com outra mulher. Beto (João Baldasserini) se arrepende pelo que fez. Leonora (Ellen Rocche) bajula Ana Paula para participar da reunião da ex-BBB com Pedro Bial.

Agilson (Marcelo Médici) se confunde com as orientações de Aparício (Alexandre Borges) durante o almoço com Rebeca (Malu Mader). Bruna (Fernanda Vasconcellos) planeja afastar Giovanni (Jayme Matarazzo) do Grand Bazzar e diz a ele que vai ajudá-lo a investigar Aparício.