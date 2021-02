Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 02/02

Sinopse do capítulo de hoje : Fedora acusa Beto de traição por ele estar ao lado de Tancinha. Aparício tenta tranquilizar Agilson e Lucrécia sobre o estado de saúde de Camila. O médico avisa à família de Camila que a vida dela não está mais em perigo. Fedora se incomoda com o sucesso da cantina de Francesca e Tancinha.

Carmela conta a Beto que Henrique está namorando Penélope e arma para que o publicitário flagre o amigo com sua mãe. Carol confessa a Murilo que Afonso morreu e que ela cuida sozinha dos irmãos. Bruna planeja atentar contra a vida de Camila no hospital. Beto flagra Henrique com Penélope.

Camila acorda com sua personalidade antiga no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração : Carol (Bruna Griphao) explica a Murilo (Cadu Libonati) que teme ser enviada para um abrigo. Camila (Agatha Moreira) acorda no momento em que Bruna (Fernanda Vasconcellos) tenta lhe aplicar uma substância.

Shirlei (Sabrina Petraglia) se preocupa ao saber que Jéssica (Karen Junqueira) se encontrará com Vitória. Carmela (Chandelly Braz) incentiva Beto (João Baldasserini) a demitir Henrique (Nando Rodrigues) da Peripécia. Lucrécia (Cláudia Jimenez) e Agilson (Marcelo Médici) percebem que Camila acordou com sua personalidade antiga.