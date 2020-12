Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 04/12

Sinopse do capítulo de hoje: Tamara fica indignada com a festa que Adriana promove para Apolo. Henrique procura Dinalda para ajudá-lo a reatar com Penélope. Camila aceita ler seu diário com Giovanni. Tancinha e Apolo brigam. Adriana avisa a Penélope que Tamara interrompeu o tratamento e precisa de ajuda.

Felipe e Shirlei demonstram sentir atração um pelo outro. Influenciado por Bruna, Enéas tenta usar Henrique para desmascarar Giovanni. Rodrigo discute com Francesca. Carol procura por Afonso. Giovanni e Camila se surpreendem ao ver a reportagem da prisão do rapaz por conta da explosão do Grand Bazzar. Penélope busca por Tamara.

Carol encontra Afonso no hospital no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Camila (Agatha Moreira) se desespera com as acusações de Enéas (Johnnas Oliva) contra Giovanni (Jayme Matarazzo). Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) desabafa com Francesca (Marisa Orth) sobre sua ex-esposa.

Carol (Bruna Griphao) encontra Afonso (Mario Hermeto) no hospital. Penélope (Carolina Ferraz) constata que Tamara (Cleo) interrompeu seu tratamento médico e descobre que ela visita Fabinho. Tamara diz à mãe que só ficará bem depois que Fabinho melhorar.