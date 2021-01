Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 05/01

Sinopse do capítulo de hoje: Jéssica oferece dinheiro para Shirlei pedir demissão da casa de Felipe. Shirlei expulsa Jéssica de sua casa. Bruna avisa a Aparício que ele terá que disputar o cargo de presidente com Fedora. Enéas e Camila flagram Giovanni na sala de Aparício. Giovanni confessa que foi procurar algo que possa comprovar sua inocência no caso da explosão no depósito da empresa.

Enéas tenta chamar a polícia, mas é impedido por Camila. Nair se desculpa com Tancinha pela atitude do filho. Carol aconselha Shirlei a falar com Cris sobre a visita de Jéssica. Rebeca sugere que Penélope siga Henrique para descobrir onde ele trabalha. Henrique pede ajuda a Felipe para contar a Beto sobre o namoro com Penélope.

Aparício fala para Enéas que irá proteger Giovanni no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Francesca (Marisa Orth) aceita o convite de Beto (João Baldasserini) para viajar com ele e Tancinha (Mariana Ximenes) ao Rio de Janeiro. Beto pede a Tonho (Gillray Coutinho) que contrate um helicóptero para procurar Apolo (Malvino Salvador).

Shirlei (Sabrina Petraglia) pede a Carol (Bruna Griphao) para gravar o embate com Adônis (José Loreto) e ameaça colocar o vídeo nas redes sociais se Guto não parar. Aparício (Alexandre Borges) deixa claro para Enéas (Johnnas Oliva) que vai proteger Giovanni (Jayme Matarazzo).