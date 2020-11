Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 06/11

Sinopse do capítulo de hoje: Genésio volta para o cativeiro com Tancinha. Beto e Apolo seguem o carro de Genésio, e o rendem. Beto acaba sendo atingido por um tiro, e Tancinha implora ajuda. Genésio é preso. Apolo sente ciúmes de Tancinha ao vê-la preocupada com Beto.

Bruna questiona Carmela sobre a vida amorosa de Giovanni. Aparício afirma a Enéas que convencerá Rebeca a se casar com ele. Apolo decide reatar seu noivado com Tancinha. Apolo escuta Francesca dizer que a moça vai à casa de Beto.

Carmela arma plano para humilhar Shirlei no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) desiste de falar sobre seu noivado com Tancinha. Carmela (Chandelly Braz) se irrita com Shirlei e afirma que Francesca (Marisa Orth) gosta mais da irmã. Tancinha (Mariana Ximenes) visita Beto (João Baldasserini).

Carmela decide se vingar de Shirlei (Sabrina Petraglia) e arma para que a irmã se envergonhe na frente de Adônis (José Loreto). Rebeca (Malu Mader) convida homens ricos para um coquetel beneficente na cobertura.