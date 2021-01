Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 08/01

Sinopse do capítulo de hoje: Policiais informam a Nair que Apolo sofreu um acidente e está desaparecido. Apolo acorda pedindo ajuda e querendo falar com Tancinha. A polícia avisa a Nair que Apolo pode ter se perdido na mata. Murilo estranha a reação de Carol ao dizer que gostaria de pedi-la em namoro para seu pai. Giovanni ouve sobre as intenções de Bruna e Enéas de afastá-lo do Grand Bazzar.

Lucrécia fica emocionada quando Camila diz que a ama. Rebeca se penaliza com o estado do barraco em que Aparício finge morar. Henrique percebe que Penélope, Dinalda e Leonora estão seguindo seu carro e desvia seu caminho da Peripécia. Rodrigo se oferece para ajudar Francesca na entrega de uma encomenda de frutas.

Aparício planeja ajudar Giovanni a reconquistar Camila no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Shirlei (Sabrina Petraglia) pede demissão, e Cris (Isadora Cruz) fica inconformada. Jéssica (Karen Junqueira) aparece na Peripécia e tenta fazer as pazes com Felipe (Marcos Pitombo). Rebeca (Malu Mader) e Aparício (Alexandre Borges) se beijam.

Aparício conta a Giovanni (Jayme Matarazzo) sobre sua história com Rebeca e seu plano de reconquistar o amor dela fingindo ser faxineiro. Aparício elabora um plano para ajudar Giovanni a reconquistar Camila (Agatha Moreira).