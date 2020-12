Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 08/12

Sinopse do capítulo de hoje: Apolo se sente traído ao ouvir de Tancinha que Beto a beijou e cancela o casamento. Carmela grava a discussão entre Tancinha e Apolo e envia para Beto. Henrique convence Penélope de que está realmente apaixonado por ela. Jéssica arma para que Shirlei decida pedir demissão da casa de Felipe. Aparício manda Enéas retirar o quadro de Teodora do Grand Bazzar e comenta que precisa dar um jeito de impedir o casamento de Rebeca.

Leozinho manda Dinamite assustar Camila, a fim de intimidar Agilson. Camila se apavora ao receber em sua casa um explosivo com um cronômetro. Preocupada com a chegada de Márcia, Carol avisa aos irmãos que eles precisam manter segredo sobre a morte do pai. Apolo invade a Peripécia para tirar satisfações com Beto.

Jéssica deixa Shirlei trabalhar sem se alimentar no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) agride Beto (João Baldasserini) na presença de clientes e funcionários da Peripécia. Camila e Lucrécia (Cláudia Jimenez) conseguem sair ilesas da explosão planejada por Leozinho (Gabriel Godoy).

Jéssica (Karen Junqueira) tenta se desculpar quando Felipe (Marcos Pitombo) a repreende por ter deixado Shirlei (Sabrina Petraglia) trabalhar sem se alimentar. Francesca (Marisa Orth) se assusta ao ver Giovanni (Jayme Matarazzo) ser abordado por um policial para comparecer à delegacia. Leozinho revela a Agilson (Marcelo Médici) que o explosivo na casa de Camila (Agatha Moreira) foi ideia dele.