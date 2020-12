Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 11/12

Sinopse do capítulo de hoje: Rebeca não acredita que Aparício é rico e não desiste de se casar com Pedro. Bruna engana Camila dizendo à fotógrafa que só quis protegê-la de Giovanni. Felipe e Shirlei disfarçam a atração que sentem um pelo outro. Edu fica transtornado ao saber que está com um tumor e tem pouco tempo de vida. Pedro é preso por operações ilícitas e não chega a se casar com Rebeca.

Adriana convida Apolo para morar em Miami, e ele pede um tempo para pensar. Adônis aposta dinheiro em um cassino clandestino. Leozinho promete a Agilson que convencerá Fedora a lhe dar um cargo no Grand Bazzar caso ele o deixe em paz com a esposa. Adônis sana suas dívidas com Nair e inventa que deu aulas particulares. Adriana pergunta a Apolo se ele aceitará a proposta para trabalhar no Exterior.

Tancinha questiona Apolo sobre viagem internacional no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) defende Francesca (Marisa Orth) das ofensas de Elias, que o agride. Rebeca (Malu Mader) surge no Grand Bazzar para esclarecer se Aparício (Alexandre Borges) é mesmo rico.

Fedora (Tatá Werneck) perde seu perfil nas redes sociais e decide agir. Tancinha (Mariana Ximenes) pergunta para Apolo (Malvino Salvador) se ele realmente viajará para fora do Brasil.