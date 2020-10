Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 13/10

Sinopse do capítulo de hoje: Giovanni e Bruna voltam para a festa de boas-vindas ao rapaz. Apolo e Tancinha se beijam. Penólope repara em Leonora discutindo com Marquinhos. Tancinha descobre que seu pai foi assassinado. Leonora provoca um acidente com os carros de Rebeca e Penélope.

Tancinha invade a festa de Fedora e procura por Aparício. Fedora confronta Tancinha. Giovanni vai atrás de Camila. Beto se interessa por Tancinha. Leonora, Rebeca e Penélope se hospedam no mesmo quarto de um spa. Fedora sofre com o fiasco de sua festa. Tancinha acusa Aparício de ter matado seu pai e é levada para a delegacia. Tancinha e Apolo acabam presos.

Camila acaba sofrendo um acidente durante fuga no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Tancinha e Apolo (Malvino Salvador) desrespeitam o delegado. No spa, Leonora (Ellen Rocche), Penélope (Carolina Ferraz) e Rebeca (Malu Mader) se aproximam. Giovanni e Camila (Agatha Moreira) tentam se ajudar diante dos bandidos.

Beto (João Baldasserini) aposta com Henrique (Nando Rodrigues) que conquistará Tancinha. Camila manda Giovanni (Jayme Matarazzo) sair do carro e acaba sofrendo um acidente. Leozinho (Gabriel Godoy) evita que Fedora (Tatá Werneck) se atire de uma ponte. Beto usa sua influência para tirar Tancinha (Mariana Ximenes) da prisão.