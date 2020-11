Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 13/11

Sinopse do capítulo de hoje: Bruna afirma a Giovanni que Camila se aproximou dele intencionalmente. Beto pede para conversar com Tancinha, e Francesca aconselha a filha a pensar bem antes de casar com Apolo. Giba e Apolo brigam, e Adriana os repreende.

Penélope questiona Tamara sobre seu estado de saúde. Adriana sofre ao ter que demitir Apolo. Bruna se finge de amiga para Camila e ameaça Giovanni. Aparício tenta conquistar Rebeca. Shirlei e Carol encontram Afonso, o pai da menina, desmaiado em casa. Adônis descobre que Giba mentiu para Adriana sobre sua ausência.

Leozinho coloca aranha na cama de Fedora no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Apolo (Malvino Salvador) garante que acabará com a carreira de Giba (Jerônimo Martins). Penélope (Carolina Ferraz) pede um tempo para Henrique (Nando Rodrigues). Aparício (Alexandre Borges) e Rebeca (Malu Mader) se beijam.

Bruna (Fernanda Vasconcellos) obriga Giovanni (Jayme Matarazzo) a deixar Camila (Agatha Moreira), e inventa para a moça que o rapaz pode estar mentindo sobre seu passado. Leozinho (Gabriel Godoy) coloca uma aranha na cama de Fedora (Tatá Werneck). Carol (Bruna Griphao) diz a Afonso (Mario Hermeto) que ele precisa se internar.