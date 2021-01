Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 15/01

Sinopse do capítulo de hoje : Apolo diz a Shirlei que não conseguirá viver sem Tancinha. Aparício incentiva Giovanni a encontrar Camila em Angra. Francesca e Tancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Beto se prontifica a ajudar Francesca e Tancinha a abrirem um restaurante.

Carol fica nervosa quando o médico diz que precisa de alguém maior de idade para assinar a alta de Bia. Camila se assusta ao ver Giovanni no iate em que Aparício mandou que ela embarcasse.

Camila tenta fugir de Giovanni no iate no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Camila (Agatha Moreira) tenta fugir ao ver que está sozinha com Giovanni (Jayme Matarazzo) no iate. Apolo (Malvino Salvador) não gosta do comportamento de Tamara (Cleo). Aparício (Alexandre Borges) pede ajuda a Bruna (Fernanda Vasconcellos) para impedir que Fedora (Tatá Werneck) assuma a presidência da empresa.

Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) e Beto (João Baldasserini) auxiliam Francesca (Marisa Orth) e Tancinha (Mariana Ximenes) na abertura de uma cantina. Apolo pergunta a Carol (Bruna Griphao) o que aconteceu com Afonso (Mario Hermeto).