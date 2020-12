Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 18/12

Sinopse do capítulo de hoje: Beto leva Tancinha ao teatro para conhecer Claudia Raia. Leozinho se imagina sendo punido pela morte de Teodora e Aparício. Rodrigo vai à casa de Francesca para ter aula de dança com a feirante. Aparício agradece Giovanni por ter salvo sua vida. Camila vai ao encontro de Aparício no hospital e se surpreende ao saber que foi Giovanni quem salvou o tio.

Enéas conta a Bruna sobre o acidente de Giovanni. Heather chega na casa de Apolo, avisando que, a pedido de Adriana, lhe dará aulas de inglês. Beto comenta com Tacinha que não gostaria que sua mãe namorasse um rapaz mais novo. Camila desconfia que Giovanni tenha armado a cena do salvamento, mas Aparício garante à sobrinha que foi real. Camila se surpreende ao ver Bruna próxima a Giovanni.

Agilson desconfia de envolvimento de Leozinho em assalto no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Ao ver Camila (Agatha Moreira), Bruna (Fernanda Vasconcellos) trata Giovanni (Jayme Matarazzo) com agressividade e ameaça prendê-lo caso o rapaz se aproxime de qualquer membro da família Abdala. Agilson (Marcelo Médici) desconfia que Leozinho (Gabriel Godoy) esteja envolvido na tentativa de assalto a Aparício (Alexandre Borges).

Henrique (Nando Rodrigues) diz a Penélope (Carolina Ferraz) que não pode ser seu namorado se ela sente vergonha de estar em sua companhia. Tancinha (Mariana Ximenes) agradece a Beto (João Baldasserini) por realizar seu sonho. Rodrigo (Paulo Tiefenthaler) manda flores para Francesca (Marisa Orth).