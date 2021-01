Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 22/01

Sinopse do capítulo de hoje : Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Safira chega à mansão Abdala. Rebeca e Penélope se chocam ao conhecerem novo apartamento, e Leonora fica radiante ao ser reconhecida pelos vizinhos. Carmela sente inveja do namoro de Shirlei com Felipe.

Camila diz a Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o namoro deles. Tancinha aceita dinheiro, mas fala a Beto que devolverá o valor que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina. Safira, prima de Teodora, usa artimanha para tentar seduzir Aparício. Bruna flagra Camila procurando documentos sobre a explosão do Grand Bazzar.

Tancinha é atropelada pelo carro de Fedora no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Bruna (Fernanda Vasconcellos) questiona Camila sobre interesse no caso da explosão. Adônis (José Loreto) confessa que está apaixonado por Shirlei (Sabrina Petraglia). Apolo (Malvino Salvador) recebe flores de Tamara (Cleo).

Bruna acaba acreditando na explicação de Camila (Agatha Moreira), que consegue chegar ao processo de Giovanni (Jayme Matarazzo). Francesca (Marisa Orth) aprova o nome da cantina. Tancinha (Mariana Ximenes) é atropelada pelo carro que Fedora (Tatá Werneck) dirige.