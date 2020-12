Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 22/12

Sinopse do capítulo de hoje: Aparício insiste que Giovanni aceite trabalhar no Grand Bazzar e o rapaz desconfia de suas intenções. Jéssica descobre que Felipe pretende contratar um ortopedista para Shirlei e briga com o namorado. Tancinha escuta Apolo dizer a Adriana que deseja viajar logo para esquecê-la. Apolo conversa com Tancinha e se arrepende de ter pedido para viajar.

Beto pede a Adriana para agilizar a ida de Apolo para Miami. Giovanni diz a Shirlei que vai trabalhar no Grand Bazzar para investigar o desaparecimento de Guido e descobrir quem o incriminou pela explosão do depósito. Adriana avisa a Apolo que ele embarcará no dia seguinte para Miami. Enéas pergunta a Aparício se ele não tem receio de que Rebeca se interesse por Agilson. Shirlei ouve quando Adônis mente para Guto sobre sua situação financeira e conclui que o irmão de Apolo é uma farsa. Fedora tenta se jogar pela janela, e Lucrécia e Leozinho impedem.

Adônis oferece beijar Shirlei em troca de segredo no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Fedora (Tatá Werneck) fica transtornada com o sumiço de Estelinha (Julia Faria) nas redes sociais e com a perda de seguidores. Adônis (José Loreto) oferece beijar Shirlei (Sabrina Petraglia) para ela não revelar suas mentiras para a família dele.

Rebeca (Malu Mader) fica nervosa ao ver Aparício (Alexandre Borges) como garçom em seu jantar com Agilson (Marcelo Médici). Adônis fica nervoso ao ver Guto no coquetel de Apolo (Malvino Salvador). Tancinha (Mariana Ximenes) resolve ir à festa de Apolo.