Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 23/10

Sinopse do capítulo de hoje: Rebeca recebe uma ordem de despejo para desocupar o apartamento. Leozinho inventa que seu pai não aprovou o casamento com Fedora por conta de sua situação financeira, e sugere que os bens da família sejam colocados no nome da noiva.

Aparício mente para Camila sobre sua personalidade antes do acidente. Adônis questiona a história de Nair a respeito de sua família. Francesca é sequestrada por dois bandidos. Beto empresta dinheiro para Penélope pagar os aluguéis atrasados de Rebeca. Genésio avisa a Francesca que a dívida com ele ainda não terminou. Carmela procura Beto e afirma que já entendeu seus planos para Tancinha.

Carmela e Beto armam plano contra Tancinha no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Carmela (Chandelly Braz) se oferece para ajudar Beto a conquistar Tancinha (Mariana Ximenes), em troca da ajuda dele para se tornar modelo. Penélope (Carolina Ferraz) acusa Henrique de ladrão. Teodora passa seus bens para o nome de Fedora (Tatá Werneck).

Penélope comenta com as amigas sobre a acusação errônea que fez a Henrique (Nando Rodrigues). Como parte do plano para conquistar Tancinha, Teodora (Grace Gianoukas) e Beto encenam uma briga em frente ao Grand Bazzar, assim que Tancinha, Francesca (Marisa Orth) e Carmela chegam ao local.