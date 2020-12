Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 25/12

Sinopse do capítulo de hoje: Apolo desiste do contrato. Beto se desespera. Enéas chama Giovanni de terrorista no cinema e causa pânico ao redor. Bruna se esconde de Enéas e Camila. Camila fica zangada com Enéas e o deixa sozinho. Agilson diz a Aparício que Dinalda contou que Rebeca tem um romance com o faxineiro. Aparício instrui Agilson a fazer Rebeca se abrir. Guto dá uma semana para Adônis pagar o que lhe deve. Adônis rouba dinheiro da gaveta de Nair e liga para ela dizendo que a casa foi assaltada.

Agilson conta a Aparício que Rebeca sente desprezo por ele. Penélope e Leonora não deixam Rebeca demitir Dinalda. Francesca se oferece para emprestar a Nair o dinheiro que o suposto ladrão levou. Adônis perde todo o dinheiro que roubou de Nair no jogo. O psiquiatra diz a Aparício que Fedora tem um quadro agudo de dependência virtual. Apolo sugere a Tancinha que os dois se casem na vila. Giovanni aceita a proposta de Aparício para trabalhar no Grand Bazzar.

Dinamite tenta convencer Leozinho a matar Fedora no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Aparício (Alexandre Borges) fica feliz por Giovanni (Jayme Matarazzo) aceitar o emprego no Grand Bazzar. Camila (Agatha Moreira) confessa a Ariovaldo (Duda Mamberti) que ainda gosta de Giovanni. Shirlei (Sabrina Petraglia) escuta Jéssica (Karen Junqueira) falando mal dela para Felipe (Marcos Pitombo). Lucrécia (Cláudia Jimenez) fica feliz com a companhia de Camila na sua aula de canto.

Dinamite (Igor Pushinov) tenta convencer Leozinho (Gabriel Godoy) a matar Fedora (Tatá Werneck) enquanto ela estiver internada. Beto (João Baldasserini) avisa a Henrique (Nando Rodrigues) que vai jogar sujo para atrapalhar o casamento de Tancinha (Mariana Ximenes) e Apolo (Malvino Salvador).