Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 26/01

Sinopse do capítulo de hoje : Penélope mente para Beto sobre o apartamento. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo que o rapaz se aliou a Aparício. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada.

Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar. Bruna procura Camila.

Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração : Bruna (Fernanda Vasconcellos) avisa a Camila (Agatha Moreira) que lutará por Giovanni (Jayme Matarazzo). Dinalda (Renata Augusto) deduz que Aparício (Alexandre Borges) está enganando Rebeca (Malu Mader).

Jéssica (Karen Junqueira) e suas amigas tentam humilhar Shirlei (Sabrina Petraglia). Fedora (Tatá Werneck) orienta Leozinho (Gabriel Godoy) sobre como convencer Safira (Cristina Pereira) a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar.