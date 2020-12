Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje 29/12

Sinopse do capítulo de hoje: Beto confessa a Henrique que vai armar para Tancinha pegar Apolo no flagra com outra no dia do casamento. Camila é agressiva com a plateia que assiste Lucrécia no concurso de canto. Bruna finge para Giovanni que vai ajudá-lo no Grand Bazzar. Rebeca devolve o presente de Aparício. Camila diz a Lucrécia que teme que a Camila do passado volte. Beto conta a Carmela sobre o plano para acabar com o casamento de Tancinha e Apolo.

Apolo aceita o serviço de transporte fora do estado sem saber que foi forjado por Beto. Leozinho não consegue matar Fedora com a ampola que Dinamite lhe deu. Rodrigo arruma uma sala da Peripécia para ter aula de dança com Francesca. Apolo e Tamara discutem na pista de corrida. Camila se surpreende ao saber que Giovanni vai trabalhar no Grand Bazzar. Tamara conta a Penélope que entrou para uma equipe de corrida. Henrique vai a jantar para conhecer os filhos de Penélope e se surpreende ao perceber que Beto é um deles.

Bruna diz a Camila que Giovanni quer vingança no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Henrique (Nando Rodrigues) constata que está apaixonado por Penélope (Carolina Ferraz). Bruna (Fernanda Vasconcellos) diz a Camila (Agatha Moreira) que Giovanni se aproximou dela para se vingar. Leonora (Ellen Rocche) se assusta ao ver o carro que Dinalda (Renata Augusto) arranjou para elas viajarem ao Rio de Janeiro.

Giovanni (Jayme Matarazzo) não acredita na amizade que Aparício (Alexandre Borges) diz que tinha pelo seu pai. Henrique tenta convencer Beto a desistir de Tancinha (Mariana Ximenes). Cris (Isadora Cruz) pergunta a Felipe (Marcos Pitombo) se ele está interessado em Shirlei (Sabrina Petraglia).