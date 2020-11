Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 21

Sinopse do capítulo de hoje: Agilson e Leozinho despistam as lembranças de Camila. Fedora reclama de seu vestido de casamento, e Teodora a repreende. Genésio ameaça as filhas de Francesca.

Nair e Francesca denunciam Genésio à polícia. Todos se surpreendem com o visual de Fedora em seu casamento. Camila interrompe a cerimônia e afirma que Leozinho é um bandido. Tancinha é sequestrada por Genésio.

Teodora expulsa Camila de sua casa no Capítulo de Amanhã

No próximo capítulo de Haja Coração: Fedora (Tatá Werneck) acusa Camila (Agatha Moreira) de querer acabar com seu casamento. Carmela (Chandelly Braz) e Beto tramam para afastar Tancinha (Mariana Ximenes) de Apolo (Malvino Salvador).

Teodora (Grace Gianoukas) expulsa Camila de sua casa. Beto (João Baldasserini) avisa a todos que conseguirá pagar o resgate de Tancinha. Afonso (Mario Hermeto) garante a Carol (Bruna Griphao) que irá se curar.