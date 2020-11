Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 24

Sinopse do capítulo de hoje: Apolo desiste de falar sobre seu noivado com Tancinha. Carmela se irrita com Shirlei e afirma que Francesca gosta mais da irmã. Tancinha visita Beto. Adriana afirma a Apolo que há uma vaga de emprego como mecânico na equipe.

Carmela decide se vingar de Shirlei e arma para que a irmã se envergonhe na frente de Adônis. Rebeca convida homens ricos para um coquetel beneficente na cobertura. Beto leva Tancinha para jantar, mas ela passa mal durante o encontro.

Felipe quase atropela Shirlei no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Beto (João Baldasserini) socorre Tancinha (Mariana Ximenes), que questiona o publicitário sobre suas intenções com ela. Rebeca (Malu Mader) pede que Aparício (Alexandre Borges) se afaste dela.

Adônis (José Loreto) humilha Shirlei, como combinado com Carmela (Chandelly Braz). Adriana se preocupa com o comportamento de Tamara (Cleo). Felipe (Marcos Pitombo) quase atropela Shirlei (Sabrina Petraglia).