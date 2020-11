Haja Coração foi produzida pela Rede Globo, transmitida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016, substituindo Totalmente Demais e foi substituída por Rock Story.

A trama é um reboot novela Sassaricando, escrita originalmente por Sílvio de Abreu em 1987. A versão foi escrita por Daniel Ortiz, com colaboração de Patrícia Moretzsohn, Flávia Bessone, Isabel Muniz e Nilton Braga, com a direção de Bia Coelho, Luciano Sabino, Allan Fiterman e Alexandre Klemperer, direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Teresa Lampreia.

Contou com as participações de Mariana Ximenes, Malvino Salvador, João Baldasserini, Tatá Werneck, Marisa Orth, Agatha Moreira, Jayme Matarazzo e Cleo.

Resumo Haja Coração Hoje Capítulo 42

Sinopse do capítulo de hoje: Tancinha e Beto são deixados na rua pelos bandidos. Camila e Giovanni se encontram na Peripécia e acabam se beijando. Afonso furta dinheiro de Cris. Adriana avisa a Tamara que ela precisa se tratar. Giovanni declara seu amor por Camila e decide voltar a namorar a fotógrafa.

Apolo vê Shirlei chorando por causa de Adônis e a consola. Beto ajuda Tancinha, que sofreu uma torção no pé. Camila fica intrigada quando Giovanni pede a ela que não conte a Bruna sobre o namoro deles. Apolo não acredita quando vê Tancinha saindo de uma caminhonete no colo de Beto.

Penélope termina seu namoro com Henrique no Capítulo de Segunda-feira

No próximo capítulo de Haja Coração: Afonso decide tratar seu alcoolismo. Bruna (Fernanda Vasconcellos) visita Camila (Agatha Moreira) com a intenção de saber se ela está com Giovanni (Jayme Matarazzo). Francesca (Marisa Orth) e Lucrécia (Cláudia Jimenez) deixam a cadeia. Penélope (Carolina Ferraz) termina seu relacionamento com Henrique (Nando Rodrigues), deixando o rapaz arrasado.

Felipe (Marcos Pitombo) fica surpreso ao ver Shirlei (Sabrina Petraglia) trabalhando como doméstica em sua casa. Leozinho (Gabriel Godoy) fica receoso ao descobrir que Aparício (Alexandre Borges) pediu uma investigação sobre a explosão do helicóptero.